Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde 3 Mayıs'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Ertuğrulgazi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Arda Duman'a (14) okul çıkışı araç çarptı. Ağır yaralanan Arda Duman, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan küçük Arda yapılan müdahalelere rağmen bu gece sabaha karşı hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
8. sınıf öğrencisi kazada öldü
11.05.2019 - 09:22 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da okul çıkışı aracın çarptığı 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde 3 Mayıs'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Ertuğrulgazi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Arda Duman'a (14) okul çıkışı araç çarptı. Ağır yaralanan Arda Duman, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan küçük Arda yapılan müdahalelere rağmen bu gece sabaha karşı hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : öğrenci,kaza,ölüm,
623652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623652.aspx
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