Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde 3 Mayıs'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Ertuğrulgazi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Arda Duman'a (14) okul çıkışı araç çarptı. Ağır yaralanan Arda Duman, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan küçük Arda yapılan müdahalelere rağmen bu gece sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.