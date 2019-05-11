Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Narkotim, şahısların üzerindeki aramada, 325 adet T200 ibareli Tramadol (Sentetik Ecza) hap, 1 tanesi kırık toplam 19 adet Metadon (Sentetik Ecza) hap ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs, haklarında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak salıverilirken, İran uyruklu olduğu belirtilen 1 şüpheli ise Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundana dliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.