Türkiye'de çeşitli kurumlar tarafından doğal ortamların görüntülenmesi amacıyla ormanlık ve dağlık alanlara kurulan fotokapanlar sayesinde boz ayı, karaca, kurt, çakal, tilki, geyik, su samuru ve çeşitli kuşlar kayıt altına alınıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de doğal ortama yerleştirilen bir fotokapan sayesinde dev bir yılan görüntülendi. Kaydedilen görüntüye göre, yılanın yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu, çukur başlı yılan türünde ve zehirli olmadığı öğrenildi.
Güneydoğu'da dev yılan görüntülendi
12.05.2019 - 09:39 | Son Güncelleme: 12.05.2019 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde doğal ortama yerleştirilen fotokapanla dev yılan görüntülendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Güneydoğu,dev yılan,
623864 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623864.aspx
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