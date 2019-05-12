Türkiye'de çeşitli kurumlar tarafından doğal ortamların görüntülenmesi  amacıyla ormanlık ve dağlık alanlara kurulan fotokapanlar sayesinde boz ayı,  karaca, kurt, çakal, tilki, geyik, su samuru ve çeşitli kuşlar kayıt altına  alınıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de doğal ortama yerleştirilen bir  fotokapan sayesinde dev bir yılan görüntülendi. Kaydedilen görüntüye göre, yılanın yaklaşık 2 metre uzunluğunda  olduğu, çukur başlı yılan türünde ve zehirli olmadığı öğrenildi.