Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar Oto Center yolundan Esenler Yüzyıl istikametine giden iki yolcu minibüsü, ters istikametten gelerek sürücünün önüne kırdı. Sürücüler ardından cadde üzerinde trafikte seyrettikleri esnada birbirleriyle yarıştı. Hatalı sollamalar yaparak trafiği tehlikeye de düşüren sürücüler ardından hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. O anları ise arkadan seyreden bir sürücüsü cep telefonuyla görüntüledi.