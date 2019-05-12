Bağcılar Oto Center yolundan Esenler Yüzyıl istikametine giden iki yolcu minibüsü, ters istikametten gelerek sürücünün önüne kırdı. Sürücüler ardından cadde üzerinde trafikte seyrettikleri esnada birbirleriyle yarıştı. Hatalı sollamalar yaparak trafiği tehlikeye de düşüren sürücüler ardından hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. O anları ise arkadan seyreden bir sürücüsü cep telefonuyla görüntüledi.
İstanbul’da minibüs şoförlerinin yarışı kamerada
12.05.2019 - 10:33 | Son Güncelleme: 12.05.2019 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağcılar’da cadde üzerinde seyreden iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hatalı sollamalar yapan sürücüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bağcılar,minibüs,
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