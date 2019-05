Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Her türden ilişkiye zarar veren, insanları yiyip bitiren, arkadaşlıkları, evlilikleri bitiren bir duygu kıskançlık. Her şeyde olduğu gibi, dozunda olduğunda zarar vermeyen, hatta evliliklerde mutluluk veren bu duygu abartıldığında felaketlere bile sebep oluyor. Genel anlamda kıskançlık, önemsenen birinin kaybedileceği ya da ilişkisinin bozulacağına yönelik korku, ilişkinin varlığına yönelik algılanan tehdit ve bu tehdide karşılık verilen bir tepki ve olumsuz bir tutum olarak tanımlanıyor ve biz kıskançlık konusunda Brezilya ve Çin’in ardından üçüncü sırada yer alıyoruz. Uzman Psikolojik Danışman Şenol Baygül, kıskançlığın, romantik ilişkilerde etkili, yaygın ve zarar verici duygulardan biri olarak öne çıktığını, problemlerin ve boşanmaların en önemli sebeplerinden biri olarak görüldüğünü söylüyor ve ‘Çift Evlilik Danışmanlığı’ için başvuranların üçte birinin kıskançlık temelli sıkıntılarla ilgili olduğunu söylüyor. Madem problem bu, çözüm yollarına dair bilgileri de Şenol Baygül’ün cümleleriyle verelim. Yani, kıskançlık kişileri, ilişkileri, evlilikleri yiyip bitirmeden ne yapmalı da durabilmeli?

¥ Bilmelisiniz ki siz sadece kendinizle ilgili şeyleri kontrol edebilirsiniz. Sadakat, baskıyla sağlanabilecek bir şey değildir. Aldatmak ya da ayrılmak isteyen bir şekilde yolunu bulacaktır.

¥ Baskı kurarak sadakat sağlayamazsınız. Sadakatin tek yolu sevgidir. Baskı, eşinizi sizden uzaklaştırır.

¥ Kıskançlığınızın altında yatan sebepleri bulmaya çalışın. İç sesinizi dinleyin.

¥ Güven bütün ilişkilerde en önemli faktördür. Karşılıklı güveni pekiştirin, açık aramayın. Eğer problem tespit ettiyseniz, birlikte hareket etmeyi deneyin.

¥ Evlilik ya da arkadaşlık sizin için önemliyse, özgürlüğünüzden bir miktar fedakârlık etmelisiniz. İki kişilik bir ilişkide tek başınaymışsınız gibi hareket etmemelisiniz.

¥ Beklentilerinize bir bakın. “Benim eşim asla başkasıyla ilgilenmesin” ya da “Eşimin ne yaptığını her zaman bilmeliyim” demek zararlı bir tutum. Biraz yumuşamayı deneyin. Çünkü bu aranızdaki bağı zedeler.

¥ Şüphe kurguyu beraberinde getirir. Kıskançlık, hayal gücünün yıkıcı kullanımı tarafından kontrol edilir. Zihninizde oluşturduğunuz şeylere dikkat edin, onların gerçek olmadığını göz önünde tutun, bir süre gözlem yapın.

¥ Hayal kuruyorsanız da en kötüsünü düşünün. Ayrılırsanız ne olur? “Onsuz yaşayamam” dediğiniz noktada onsuz nasıl yaşayacağınızı hayal edin.

¥ Eşinize inanmaya ne dersiniz? Bir süre zor olur, güvenemeyebilirsiniz ama inanıyormuş gibi davranıp gözlem yapmaya devam edin. Delil yoksa ihanet yoktur.

¥ Söylemesi yapmaktan daha kolay ama kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeçin. “Onda ne bulur ki?” veya “Benden daha akıllı, güzel” demeyin. Çünkü insanlar belli özelliklerine göre sevilmez.

¥ Kıskanıyorsanız, eşinizle konuşun ama suçlayan tavır ya da öfkeyle değil. Sakince söyleyin, çözümü birlikte arayın.

* Tüm yolları denediniz, yine de olmuyor ve eşiniz de yardımcı olmayı istiyorsa birlikte bir ‘bilene’ danışmakta yarar var.