Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 1 televizyon ve 2 dizüstü bilgisayar çalan şüphelileri güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti. Ekipler, şüpheliler B.O.A. ve H.Ö.’nün çok sayıda suç kaydı olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Televizyon hırsızları kameraya yakalandı
13.05.2019 - 12:12 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te bir iş yerinden televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı.
Etiketler : Gaziantep,
624088 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624088.aspx
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