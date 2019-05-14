Olay, dün Eşrefzade Mahallesi Topkapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan İlköğretim Okulu 3.sınıf öğrencisi Kerem Tarım (9), okul dönüşü evine giderken çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı. Vatandaşların müdahalesi ile kurtarılan küçük çocuk, sırtından ve kolundan yaralandı. Baba İsmail Tarım, ilçede gezen başıboş köpeklere önlem alınması gerektiğini söyledi.
İznik'te başıboş köpek dehşeti
14.05.2019 - 11:19 | Son Güncelleme: 14.05.2019 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : iznik,köpek,dehşet,
624300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624300.aspx
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