Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şehirlerarası otobüs terminalinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kente otobüsle gelen yolculardan M.A.K'nin, elindeki döner dürümün içine saklanmış bir miktar eroin ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

Bir diğer operasyonda ise evlerine kurdukları düzenekle uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştirdikleri öne sürülen K.C.Y, İ.D. ve S.C. yakalandı.

Her iki olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.