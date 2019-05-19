Turan Mahallesi’nde bulunan Kenan Tutal´a ait evde yangın çıktı. Elektrik aksamında çıktığı tahmin edilen yangını mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, evde maddi hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 