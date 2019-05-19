Turan Mahallesi’nde bulunan Kenan Tutal´a ait evde yangın çıktı. Elektrik aksamında çıktığı tahmin edilen yangını mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, evde maddi hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Biga'da ev yangını
19.05.2019 - 14:20 | Son Güncelleme: 19.05.2019 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Biga ilçesinde, çıkan yangında bir evde maddi hasar oluştu.
Etiketler : Çanakkale,yangın,
625631 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625631.aspx
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