Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde market işletmecisi E.G. (37), kasasındaki paranın eksik olduğun fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yaptığı incelemede, markete gelen çocuklu 2 kadının alışveriş yaptıktan sonra ödeme için geldikleri kasada 200 lira verdiklerini, ardından alışverişten vazgeçen kadınların para üzeri olarak verdiği 100 lirayı el çabukluğu çaldıklarını belirleyen E.G., durumu polise bildirdi.

Kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada G.E. adlı kadını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Diğer zanlı G.B.'nin ise arandığı bildirildi.

