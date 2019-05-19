Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Büyük Kemberli Mahallesinde meydana geldi. Mahalle yakınından geçen Çurcup Deresinin kenarında oyun oynayan 7 yaşındaki İsa Çiçek, suya düştü. Akıntıya kapılan çocuğu fark edenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden su altı polis ekipleri, derede arama çalışması başlattı. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından ekipler, 700 metre uzakta küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından Çiçek'in cenazesi, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.