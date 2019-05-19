Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan H.K. (25), ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan H.K., yapılan ilk müdahalesinden sonra kaldırıldığı Mardin'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Saldırıyla ilgili polis geniş çapta inceleme başlattı.
Nusaybin'de bıçaklı saldırı: 1 ölü
19.05.2019 - 16:52 | Son Güncelleme: 19.05.2019 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan H.K. (25), ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan H.K., yapılan ilk müdahalesinden sonra kaldırıldığı Mardin'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin,
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