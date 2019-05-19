Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan H.K. (25), ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan H.K., yapılan ilk müdahalesinden sonra kaldırıldığı Mardin'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırıyla ilgili polis geniş çapta inceleme başlattı.