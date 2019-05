Türkiye Gazetesi

Olay, Musalla Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Dündar ailesi, yaklaşık 3 yıl önce taşındıkları evde bir türlü huzuru bulamadı. Dündar ailesi ile karşı dairede oturan ve yalnız yaşayan R.K. isimli kadın arasında yaklaşık 2 yıl önce başlayan tartışma büyüdü. İki komşu kavgalar nedeniyle en az 20 defa karakolluk oldu.

1’i engelli 3 çocuğu bulunan Dündar ailesi, yaşananlar nedeniyle çocuklarının hayatından endişe ediyor. Aile, R.K. isimli kadının, engelli İrem başta olmak üzere tüm çocukları bıçak çekerek korkuttuğunu iddia etti. Büyük korku yaşayan İrem'in artık eve annesiyle birlikte girip çıktığı belirtildi.

Komşu kavgası nedeniyle koridor ikiye bölündü

Yaşanan sayısız kavga üzerine site sakinlerinin huzursuz olması sonucu, yönetici çareyi koridoru ikiye bölmekte buldu. Koridor ikiye bölünerek iki komşunun birbirini görmesi engellendi.

Daha önceki tartışmalarda herhangi bir fiziki müdahale olmamasına rağmen R.K.’nin kendine zarar vererek darp raporu aldığını iddia eden Dündar ailesi, yaşananları kayıt etmesi için eve güvenlik kamerası taktırdı. Aile bununla da yetinmeyerek, binanın giriş ve çıkışlarına yerleştirdiği cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti.

Güvenlik kameralarına ve cep telefonuna yansıyan görüntülerde, R.K.'nın elindeki bıçakla aile fertlerinin üzerine yürüdüğü ve hakaret ettiği görülüyor. Başka bir görüntüde ise R.K. isimli kadın kapıyı terlikle dövüyor.

"Bıçak çekti, çocuklarımın can güvenliği yok"

Anne Medine Dündar çocuklarının hayatından endişe ettiğini ve çok korktuğunu belirterek, “Çocuklarımı sürekli tehdit ediyor, hakaret ediyor. Çocuklarım korkuyor. Bana iftara atıyor, eşimi kışkırtıyor. Çocuklarımın can güvenliği yok. Bir sene önce bıçak çekti. Çocuklarımın can güvenliğinden endişeliyim. Çocuklarımla parka inerken aşağıda bana hakaret ederek, arkamdan boynuma vurmasıyla saçımı çekmesi bir oldu. Kucağımda olan çocuğumu kızıma uzattım. Çocuğu korumak amacıyla ben de karşılık verdim. 17 yaşında olan engelli kızım var. Ona sürekli tehdit, hakaret, küfür ederek korkutuyor. Korktuğu için kızım okula da gitmek istemiyor. Bundan dolayı devamsızlığı var. Bunu öğretmenleri biliyor. Kızım bu olaydan çok etkilendi. Gece ağlayarak uyanıyor. O kadını gördüğü zaman yüzü bambaşka oluyor. Evden çıkarken, okuldan gelirken, camdan veya kapıda kendisini bekliyorum, yoksa yukarı çıkmıyor” dedi.

Engelli İrem Dündar da yaşananları anlatarak, “Bana bıçak çekti, ‘sizi öldüreceğim’ diye peşimizden geliyor. Üzerimize tükürdü. Delisin diyor, arkadaşlarımız bize gelmiyor. Arkadaşlarıma ‘bu deliyle oynamayın’ diyor. Aşağı inemiyorum, okula gidemiyorum” dedi.

İkra Dündar ise korkudan aşağı inemediklerini dile getirdi.