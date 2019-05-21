Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.24'te merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi Darkale bölgesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege'de korkutan deprem!
21.05.2019 - 08:26 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.24'te merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi Darkale bölgesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,
626008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626008.aspx
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