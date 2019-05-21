Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Amasya çevreleri ile Tokat'ın batı kesimleri ve Çorum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı zamanla batı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sakarya, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın İç Ege ve İç Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 Km/Saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( toz taşınımı ile birlikte görüşme mesafesinde azalma gibi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerl olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



BURSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu



ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km / sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yerın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu



KONYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu



SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



SİNOP °C, 23°C

Parçalı az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya çevreleri ile Tokat'ın batı çevreleri ve Çorum'un kuzey ilçeleri, gece saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BAYBURT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 20 °C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



VAN °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu



SİİRT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu