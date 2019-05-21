Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Hasan Demirci, çatısı akan, yıkık, dökük evde yaşam mücadelesi veriyor. Tanıdığı bir tesisatçı çağırdığında yevmiye alarak çalışan, iş çıkmazsa para kazanamayan Demirci, komşularının yardımıyla karnını doyuruyor. Zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan ancak bakamadığı için ablasının evine gönderen Demirci, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Tek başına, komşularının yardımıyla hayatını sürdürdüğünü söyleyen Demirci, "Engelli bir kızım vardı yanımda. Durumu ağırlaşınca ablasının yanına gönderdim. Başlarda iyiydi ancak yaşı ilerleyince annesi gibi oldu. Elden ayaktan düştü. Benim de durumum yok. Tesisatçı bir arkadaşım var. İş olursa beni çağırıyor, birkaç gün çalışıyorum. Oradan kazandığım parayla geçiniyorum" diye konuştu.

Ramazan ayında kurulan iftar çadırlarına gururuna yediremediği için gitmediğini ifade eden Demirci, "Komşular bir şeyler getirirse yiyorum. Onlar getirdiğinde bile utanıyorum, içimden gelmiyor. Bu yaşımda, bu halimde bile bunu yapamıyorum. Aç da olsam, tok da olsam gidip oralarda yemek yiyemem. Yeri geldi çok aç yattım bu evde" şeklinde konuştu.

Evinin çatısının aktığını ve evinin tadilatı için yardım beklediğini belirten Demirci, "Keşke elimde imkanım olsaydı. Evimi kendim tamir ettirirdim. İstediğim tek şey başımı sokabilecek bir evimin olması. Ne olur bana yardım edin" dedi.

Öte yandan, Adana Valiliğinden gelen yetkililerin, Hasan Demirci'nin yaşadığı derme çatma evde incelemelerde bulundukları öğrenildi.