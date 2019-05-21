Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Nurdağı-Kahramanmaraş otoyolunun 2. kilometresinde sanayi kavşağında meydana gelen kazada, Y.S. (47) idaresindeki 46 AR 548 plakalı tır ile E.P. (55) kullandığı 55 PM 932 plakalı traktör çarpıştı. Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada traktör iki ayrılırken E.P yaralandı. Yaralı E.P., olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı:1 yaralı
21.05.2019 - 16:03 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ile traktör çarpıştı. Traktörün ikiye ayrıldığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Nurdağı-Kahramanmaraş otoyolunun 2. kilometresinde sanayi kavşağında meydana gelen kazada, Y.S. (47) idaresindeki 46 AR 548 plakalı tır ile E.P. (55) kullandığı 55 PM 932 plakalı traktör çarpıştı. Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada traktör iki ayrılırken E.P yaralandı. Yaralı E.P., olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : Gaziantep,
626181 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626181.aspx
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