Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan İslambey Mahallesi Fulya Sokak’taki inşaatta meydana gelen olay sorası 9 yaşındaki Baran Geldi itfaiye ve AFAD ekiplerinin dört buçuk saatlik çalışmalarının ardından düştüğü çukurdan çıkarılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından Baran Geldi’nin cenazesi helallik alınması için Eyüpsultan’daki evinin önüne getirildi. O anlarda Geldi’nin annesi Büşra Karaca, babası Oğuzhan Geldi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, evin önünde okunan duaların ardından cenaze namazı için Eyüpsultan Cami’ne götürüldü.