Geçilen hafta Adapazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle Camili-Adapazarı minibüs hattında çalışan dolmuş şoförleri ile para vermedin iddiası üzerine tartışma yaşanmış, tartışma kavgaya dönüşmüştü. Yaşanan kavga sonrasında SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın da eşlik ettiği ziyarette minibüsçü esnafı adına Sakarya Minibüsçüler Odası Başkanı Ali Bektaş ve üniversite öğrencisi, Valilik Makamında el sıkışarak olayı tatlıya bağladı. Zaman zaman böylesi olayların yaşanabildiğine dikkat çeken SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, kendilerine emanet edilen öğrenciler ile minibüsçü esnafının birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini, özellikle mübarek Ramazan ayı içerisinde bu hadisenin yaşanmasının kendilerini de üzdüğünü ifade ederek, yaşanan olaylardan herkesin gereken dersi çıkarttığına inandıklarını söyledi.

“Toplumun barış ve huzura ihtiyacı var”

Öncelikle herkesin Ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Toplumun huzura ve barışa ihtiyacı var, bu huzur ve barışın da en olmazsa olmazı toplumun tüm kesimlerinin birbirlerini sevmesi, sayması, anlayışla karşılaması, hoş görmesidir. Bunların var olmadığı toplumlarda huzur ve barıştan zaten söz edemeyiz. Bazen yanlış yapabilir yâda bazı şeyleri yanlış anlayabiliriz, bu gibi durumlarda acele etmemek ve hemen kaba kuvvete başvurmadan olayı çözmek anlayışında olmalıyız. İhkak-ı hak etmek nev'inden herkes kendi hakkını kendi kazanmaya çalışırsa, büyük sıkıntılar yaşanmaya başlar. Sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Her birimizin taşıdığı farklı sorumluluklar var. Bu sorumlulukların farkında olmak gerekir. Bir meslek mensubunun hatasından tüm meslek mensupları etkilenebilir. Kişilerin hataları ailelerini, hemşehrilerini sıkıntıya koyabilir. Her şeyden önce insan olma sorumluluğumuz var. Bir hatamızdan dolayı ‘İnsanlık ölmüş’ dedirtmemeliyiz” dedi.

“Bizim İçin Herkes Çok Değerlidir”

Vali Nayir sözlerinin devamında, “Bizim için toplumun her kesimi kıymetlidir. Minibüsçü esnafı arkadaşlarımız, vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti sunarak önemli bir iş yapıyorlar. İlimize emanet edilmiş olan, üniversitelerimize emanet edilmiş olan ve burada eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz de büyük kıymet ifade ediyorlar. Bizi de üzen hadisenin en son tatlıya bağlanması, bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bugün burada toplumun bütün kesimlerine örnek olacak bir davranış sergilenmiş olur. Bizler daima Sakarya bir huzur şehri diyoruz, Cumhurbaşkanımız da her gelişinde daima Sakarya’da huzur bulduklarını ifade ederler. İşte bu şehre yakışan gerçekten karşılıklı anlayış, karşılıklı hoşgörü ile sorunları çözmesidir. Olayın güzel bir şekilde tatlıya bağlanması huzur coğrafyası Sakarya’mızın bu özelliğini yine ön plana çıkartmaktadır” dedi.

Minibüsçüler Odası Başkanı Ali Bektaş da, bu olayın kendilerini üzdüğünü belirterek, oda adına özür dilediklerini söyledi. Ziyaretin sonunda her iki tarafı da duyarlılıkları için tebrik eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.