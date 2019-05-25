Son Dakika Son Depremler.... Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nde deprem oldu | Son Dakika Son Depremler
25.05.2019 - 15:24 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika deprem oldu, Marmara Son depremler... Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,son dakika deprem,
627145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627145.aspx
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