Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Perşembe gününden yollara çıktı. Perşembe günü mesai saati bitimiyle yola çıkan vatandaşlar İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69’lara ulaştı.
İstanbul'da bayram trafiği yoğunluğu erken başladı
30.05.2019 - 19:58 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 20:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından İstanbul’daki trafik yoğunluğu başladı. İBB yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69’lara ulaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bayram tatili,ramazan bayramı,istanbul trafiği,
628350 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628350.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:14
- Sabah03:35
- Güneş05:28
- İşrak06:21
- Öğle13:13
- İkindi17:12
- Akşam20:36
- Yatsı22:33
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay