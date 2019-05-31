Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, Kızılağaç mevkisinde oluşturdukları uygulama noktasında şehirler arası yolcu otobüsleri ile tur otobüsü ve midibüslerde inceleme yaptı.

Yolcu ve sürücülere emniyet kemeri uyarısında bulunuldu.

Çok sayıda trafik ekibinin yer aldığı uygulamada, şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler ile Aydın, İzmir ve Denizli'den günübirlik tur taşımacılığı yapan otobüs ve midibüsler durduruldu.

Alanda görevli bir trafik polisi tarafından aracın ve sürücünün işlemleri mobil POLNET sistemi tarafından kayda alınırken, diğer ekipler tarafından ise aracın sigortası, lastikleri ve belgeleri kontrol edildi.

Trafik ekipleri uygulamada otobüs şoförlerini araçtan indirerek bir süre dinlenmesini sağlayıp, bunun 2 saat aralıklarla yapılması için sürücülere uyarıda bulundu.

Sabah saatlerinde başlayan kontrollerde çok sayıda otobüs ve midibüs kontrol edildi. Ekipler kontrollerde evrakı eksik sürücülere cezai işlem uyguladı.

- "Denetimleri sıklaştırdık"

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun, Ramazan Bayramı öncesi başlatılan denetimlerin bayram sonuna kadar en üst seviyede devam edeceğini söyledi.

Sabah saatlerinden itibaren şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler ile tur otobüsleri üzerinde denetim yaptıklarını belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Denetimlerde aracın lastiklerinin standartlara uygun olup olmadığı, arka stop ve sinyal lambaları, fazla yolcu, emniyet kemeri, sigorta, ferdi kaza koltuk sigortası, sürücülerin yeterlilik belgeleri olup olmadığını sorguluyoruz. Kontroller Muğla ve ilçelerinde 24 saat esasına göre yapılıyor. Yaptığımız kontrollerde genelde yolcuların emniyet kemerlerini taktıklarını gözlemledik. Yaptığımız kontroller hem sürücüler, hem yolcular tarafından olumlu karşılandı. Her gün 105 ekip 81 noktada görev yapacak. Kontrollerde özellikle kazaların en önemli nedenleri arasında bulunan aşırı hız, yorgun ve uykusuz taşıt kullanma ihlallerine ilişkin sürücüler uyarılacak, dinlenmeleri sağlanacak."

Kazaların yoğun olarak yaşandığı yerlerin tespit edilerek, bu alanlara 6 adet tepe lambalı maket polis aracı yerleştirildiğini anlatan Raşit Tosun, vatandaşların huzur içinde seyahat etmelerini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi