Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.T., isimli şahsın gümrük kaçağı cep telefonu sattığını tespit etti. Yapılan operasyonda piyasa değeri 100 bin TL olan 142 adet cep telefonu ile 148 adet telefon aksesuarı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da gümrük kaçağı telefon operasyonu
31.05.2019 - 21:09 | Son Güncelleme: 31.05.2019 - 21:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da piyasa değeri 100 bin TL olan gümrük kaçağı 142 adet cep telefonu ile 148 adet telefon aksesuarı ele geçirildi.
Etiketler : Bursa,gümrük kaçak,
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