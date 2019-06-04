Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medeniyetler şehri İstanbul tarihi ve turistik rotalarıyla, Ramazan Bayramı’nda il dışına gitmeyecek olan vatandaşlara keyifli bir tatil imkânı sunuyor.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, bayram ziyaretlerinden geriye kalan günlerde tatil yapmak ve gezmek isteyenler için de iyi bir fırsat olacak.

Bazı vatandaşlar bu uzun bayram tatilinde şehir dışına gitmeyi tercih ederken, bazıları da İstanbul’da kalarak bu zamanı değerlendirecek. Bu durum, 9 gün boyunca İstanbul’da da turizmin canlanmasına katkı sağlayacak.

16 yüzyıl boyunca Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan medeniyetlerin beşiği İstanbul, geçmişten bugüne uzanan eşsiz tarihî mirasıyla Ramazan Bayramı tatilinde cazibe merkezi olacak.

İnsanı adeta kendine çeken sokakları, tarih kokan camileri, iki kıtayı birleştiren boğazı, doğal güzellikleriyle öne çıkan adaları, dünya tarihine ışık tutan müzeleriyle İstanbul 9 günlük tatilde de ziyaretçilerini bekliyor.

Özellikle İstanbul’u “İstanbul” yapan tarihî yarımada içindeki Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı ziyaret edilebilecek tarihî mekanların başında geliyor.

Ayrıca Mimar Sinan’ın eşsiz eseri Süleymaniye Camii, baharat kokusuyla Mısır Çarşısı, dünyanın en eski alışveriş merkezi Kapalı Çarşı, uygarlık tarihinin 127 yıllık evi İstanbul Arkeoloji Müzeleri, tarih yolculuğuna çıkmak isteyen ziyaretçileri cezbedecek.

Mistik havasıyla Kız Kulesi, boğazın gözcüsü hisarlar, 90’ın üzerindeki ağaç türüyle Gülhane Parkı, meşhur Haseki Hürrem Hamamı, cumbalı ahşap evleriyle Soğukçeşme Sokağı alternatif gezi noktaları arasında yer alıyor.