Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Beykoz Riva’da Yağdere mevkisinde geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Piknik yapmaya gelen bir aile iddiaya göre park ettikleri aracın el frenini çekmeyi unutarak aracı terk etti. Park halindeki araç durduğu yerden bir anda ilerlemeye başladı. Bölgede kamp yapan vatandaşların çadırlarını şans eseri teğet geçen araç, metrelerce yükseklikteki yerden deniz uçtu. Aracın, kamp yapanların çadırlarına çarpmaması ve denizde yüzen vatandaşların üzerine düşmemesi olası bir faciayı önledi. Araç daha sonra olay yerine gelen vinç ile düştüğü yerden çıkarıldı.

Olayın olduğu bölgede kamp yapan Hızır Yılmaz isimli bir vatandaş, "Arabayı çektiler, el frenini çekmeyi unutmuşlar galiba. Çekmeyince araba kaymaya başlamış. Zaten çadır varmış önünde. Çadırı da teğet geçmiş. Oradan direkt denize düşmüş, tutma şansları olmamış. Levhanın oradan aşağı doğru gelmiş. İçinde kimse yokmuş, hepsi piknik yapmak için inmişler. Vinç geldi, çıkardı arabayı” dedi.