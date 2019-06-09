Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Diyarbakır Silvan karayolu 40. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Bayramhan yönetimindeki 07 BLU 17 plakalı hafif ticari araç, Van’a doğru hareket etti. Öğle saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla attı. Kazada, 5 yaşındaki Ezgi Bayramhan hayatını kaybederken babası Uzman Çavuş Halit Bayramhan, sürücü Ahmet Bayramhan ve Sibel, Ezel, Kadir ile Yusuf Bayramhan yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansta yapılan ilk tedavilerinin ardından Silvan ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı. Ailenin, Ahmet Bayramhan’ın kayınpederini ziyaret için Van’a gittiği öğrenildi. Kazada yaralanan 4 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.