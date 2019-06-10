Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Seyahat, sağlığa bile etkiliyse, varın gerisini siz düşünün. Biletall blog sayfası, seyahat etmenin 5 önemli faydasını yazmış. Biz de size aktarmak istedik:

¥ Tatile gitmeyi planlamak, duygularınızın iyileşmesine yardımcı olur. Özellikle yoğun ve stresli bir işiniz varsa bu durum sinir sisteminizin yıpranmasına sebep olduğundan, tatil öncelikle sizi mutlu edecek. Bilim adamları, çalışma ortamının ardından gelmesi dört gözle beklenen tatillerin insanları daima mutlu ettiğini savunuyor. Tatile olumlu bakanlar, kendini daha zinde hisseder, tatil tecrübesi ile çok daha mutlu olurlar.

¥ Kalp krizi riskini bile azaltıyor. Framingham Heart Study’nin yaptığı bir araştırma doğrultusunda yıllarca seyahat etmeyen erkeklerin kalp krizi riskine yakalanma oranının yüzde 30 arttığını dile getirmektedir. Araştırma, 6 yılda bir seyahat eden kadınların da yılda 8 kere kalp krizi riskine yakalandığını gösteriyor. Başka bir araştırma gösteriyor ki; düzenli olarak seyahat eden erkeklerde ölüme sebebiyet veren rahatsızlıklarda yüzde 21, kalp krizi sonucu ortaya çıkan ölüm oranlarında ise yüzde 32 oranında azalma görülmektedir.

¥ Uzak kalmak iyi gelir. En az iki yılda bir seyahat eden kadınlar yılda iki kere seyahat eden kadınlara göre stres ve depresyon sıkıntılarından dolayı daha çok sıkıntı yaşıyor. Amerikan Psikoloji Derneğinin yaptığı bir araştırmaya göre tatil; stresin kaynağı olarak gördüğünüz aktivitelerden ve bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmanıza yardımcı olmaktadır.

¥ Uykunuzu düzenler. İş seyahatine çıktığınız zaman uyku ve egzersiz düzeniniz alt üst olur. Normal yaşantınızda uyku probleminizden şikâyet ediyorsanız seyahat etmek tam size göre bir egzersizdir. En azından seyahate gittiğiniz yerde yürüyerek gezebilme fırsatınız varsa bunu mutlaka değerlendirin. Çünkü yürüyüş yapmayı tercih ettiğiniz zaman kaslarınızın oksijen alımı ile birlikte salgıladığı laktik asit uykunuzun gelmesine yardımcı olacaktır. Bu sayede uykunuz da düzene girmiş ve uyku probleminizde ortadan kalkmış olur.

¥ Aile içi ilişkiler düzelir. Herhâlde aile terapistleri, sırf bunun için eşlere ‘tatile gidin’ tavsiyesinde bulunuyor. Aile içinde yaşadığınız sıkıntıları aile içerisinde çözmeye çalışmak en doğru olan yöntemdir. Ancak sürekli olarak aynı ortamda bulunduğunuz ve olaylara aynı bakış açısı ile yaklaştığınız için maalesef çözüm yoluna ulaşmanız pek de kolay olmuyor. Bu noktada farklı bir bakış açısı elde etmek için seyahat etmek, aileniz ile yaşadığınız sıkıntıları çözüme kavuşturması konusunda daha çok yardımcı olacaktır. Çünkü bulunduğunuz ortamdan biraz olsun uzaklaştığınız zaman yaşadığınız sorunları ya da meydana gelen tartışmaları tekrar değerlendirerek karşınızdaki insanın gözünden de bakma şansı yakalayabilirsiniz. Seyahat de böyle bir durumda aile ilişkilerinizin gelişmesi için birebirdir.