Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik “Öncelikle havuz yerine denizi tercih edin, bebekli ailelere göre hazırlanmış otelleri seçin” tavsiyesinde bulunuyor. İşte bebekli tatili endişesiz geçirmek için barkaç küçük ama önemli uyarı:

Havuzlardaki sterilizasyon işlemleri zaman zaman yetersiz olabiliyor. Hele de konakladığınız yerin nüfusu fazla olduğunda. Bu nedenle hijyen açısından en iyisi denizin tercih edilmesi. Havuza mecbursanız da çocuğun havuz suyunu yutmamasına dikkat etmeli, çıktıktan sonra beklenmeden duş aldırılmalı. Bebekleri ortalama 30 derece sıcaklıkta bir suda yüzdürün ki, vücut sıcaklıklarını koruyabilsinler. 12.00-17.00 saatleri arasında güneşe çıkmamalı, toplamda 15-20 dakikadan uzun süre güneş ışığına maruz kalmamalı.

Bebekli tatillerde tatil rotasını doğru seçmek de keyifli tatil için çok önemli. Rahat ulaşım sağlanabilen bölgelerin seçilmesi ilk şartlardan biri. Gidilecek yer ya da güzergâh, çocuğun genel hareket alanını çok kısıtlamayacak yerler olmalı. Konaklama tesisi seçerken de deniz ve plajın kumlu olmasına özen göstermelisiniz. Tesisteki oyun alanlarının hijyenine de çok dikkat etmelisiniz.