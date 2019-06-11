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İzlandalı Bakan Lilja Dögg Alfresdttir, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü
11.06.2019 - 20:30 | Son Güncelleme: 11.06.2019 - 20:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor'dan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfresdttir, A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü.
Etiketler : İzlandalı Bakan Lilja Dögg Alfresdttir,Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
630405 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630405.aspx
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