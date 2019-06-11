Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, kayadan  oyma kiliseleri, butik otelleri ve yeraltı kentleriyle Türkiye'nin en önemli  kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezleri, geçen  ay 50 bin 735'i müze kartlı olmak üzere 333 bin 655 yerli ve yabancı turist  ziyaret etti.

Mayıs ayında turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında 141  bin 381 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi geldi.

Listede ikinci sırada, 62 bin 391 turistin gezdiği Kaymaklı Yeraltı  Şehri, üçüncü sırada ise 39 bin 812 ziyaretçi sayısı ile Derinkuyu Yeraltı Şehri  yer aldı.