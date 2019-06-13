Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli’de teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Uzman Çavuş Emre Üçkan şehit düştü. Elâzığ’da düzenlenen törenin ardından 25 yaşındaki Ökkeş Ede memleketi Osmaniye’ye, 23 yaşındaki Emre Üçkan’ın naaşı ise Kütahya’ya gönderildi. Evladının acı haberiyle yıkılan baba Mustafa Üçkan, oğluyla önceki akşam üzeri telefonla görüştüğünü belirterek “‘Görevdeyim baba’ dedi. ‘Ne zaman döneceksin?’ diye sordum. ‘Gece döneceğim’ cevabını verdi. Bir daha görüşemedik. İki ay önce de şehit arkadaşının yatağını paylaşmıştı” şeklinde konuştu. Şehidin ağabeyi Oğuz Üçkan da, kardeşinin kendilerini dün telefonla aradığını anlatarak “Operasyona çıktım. Arazide yemek yiyoruz. Belki bir daha görüşemeyebiliriz. Hakkınızı helal edin’ dedi” diye konuştu. 5 yıldır Tunceli’de görev yapan ve görev süresinin dolmasına 6 ay kaldığı belirtilen Emre Üçkan, ikindi namazından sonra Yeniköy’de düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Osmaniyeli olan Ökkeş Ede’nin memleketine de şehit ateşi düştü. Yaralı olarak kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehadet şerbetini içen Ede’nin anne ve babasının da daha önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit asker, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı. İki kahraman eskedne geriye ise, birlikte çektirdikleri ve “Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden korkmazlar” notuyla geçen yıl sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf kaldı.

Eylülde dünyaevine girecekti

Osmaniyeli Ökkeş Ede’nin, 2012’de turizmde çalışmaya başladığı, Rusya ile yaşanan krizin ardından da sınavlara girerek 2 yıl önce uzman çavuş olduğu belirtildi. 12 Nisan’da nişanlısıyla nikâh masasına oturan Ökkeş Ede’nin, bu yıl 3 Eylül için düğün hazırlıkları yaptığı bildirildi.