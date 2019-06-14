Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın balkonunda çamaşır ipiyle oynayan Yağmur D.'nin (7) baş parmağı koptu. Çocuğun çığlıklarını duyan ailenin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun parmağı bir süre bulunamadı. Bunun üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, apartmanın bahçesinde arama başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat çalışmasının ardından bulunan parmak, hastaneye gönderildi.

