Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün saat 13.00 sıralarında, Hızırşah Mahallesi Muhtarlığı'na 3 yaşındaki çocuğun annesi ve annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen erkek arkadaşı tarafından dövülüp, tek başına eve kilitlendiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, inceleme yapmak üzere söz konusu eve gitti. İçeriden ağlama sesleri gelmesi üzerine Muhtar Ermiş, mahalleden birkaç kişiyi de yanına alarak, anahtarı üzerinde bırakılmış olan kapıyı açıp, içeri girdi. Oturma odasında her iki gözü de morarmış şekilde, ağlarken bulan minik B.T.'nin içler acısı halini gören Muhtar Ermiş ve beraberindekiler, şok yaşadı.

Yaşadıkları nedeniyle korktuğu belirlenen B.T., evden alınarak Muhtarlığa götürülüp, sakinleştirildi. Ardından da durum jandarmaya bildirildi. Jandarma, B.T.'yi alıp Datça Devlet Hastanesi'ne götürüp, gerekli tedavilerini yaptırırken, durum savcılığa da bildirildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen bir otelde bulaşıkçılık yapan annesi Ayşe K. ile 2 yıldır birlikte yaşadığı ileri sürülen Datça Belediyesi'nin taşeron firmasında temizlik işçisi olarak çalışan erkek arkadaşı Erdal D.'yi aynı gün gözaltına aldı. Ayşe K.'nin şiddet uyguladığı ileri sürülen tek çocuğunun babasından bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davalarının sürdüğü öğrenildi. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.