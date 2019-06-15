Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde iddiaya göre gaz pedalı sıkışan halk otobüsü kontrolden çıkarak önünde bulunan minibüs ve otomobillere art arda çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, durumlarının hafif olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüsün çarptığı otomobiller ileri savrularak önlerinde duran araçlara çarpıyor.