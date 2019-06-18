Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvacık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış yer yer etkili oldu. Edinilen bilgiye göre yoğun yağışın etkili olduğu Çamalan Mahallesi’nde yaşayan Mahmut Şencan'a ait evin önünde bulunan dut ağacına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu dut ağacı paramparça olurken çevredeki bazı evlerin elektrik ve telefon tesisatları da zarar gördü.

Yağış etkisini kaybederken yetkililer tarafından tedbir amacı ile ilçe de yaşanabilecek bu ve benzeri olumsuz olaylara karşı vatandaşlar sık sık uyarılıyor.