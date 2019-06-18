Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi'nde yasak olan trol avcılığı ile etkin mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda merkez ilçe Süleymanpaşa’ya bağlı Kumbağ Mahallesi açıklarında suyun altına gizlenmiş halde trol malzemeleri olduğu belirlendi. Bölgede dalış yapan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizin altında trol ağı ve kapısı buldu. Denizden çıkarılan trol ağı ve kapıları polis ekipleri tarafından römorköre çekildi.