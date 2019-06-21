Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Ahmet Taşdelen (51) yönetimindeki 59 YT 681 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak 5 metre yüksekten şarampole devrildi.
Kazada yaralanan tanker şoförü Taşdelen, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kimyasal yüklü tanker şarampole uçtu: 1 yaralı
21.06.2019 - 12:35 | Son Güncelleme: 21.06.2019 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kimyasal madde yüklü tanker, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada tanker şoförü yaralandı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Ahmet Taşdelen (51) yönetimindeki 59 YT 681 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak 5 metre yüksekten şarampole devrildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kimyasal,yük,tanker,
632244 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632244.aspx
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