Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 00.30 sıralarında Sultanhisar ilçesinin Atça Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Atça yönüne giden Mustafa Can A. yönetimindeki plakasız motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Karşı şeride uçan motosikletin sürücüsü Mustafa Can A., metrelerce sürüklendi. Kazada, Mustafa Can A., hayatını kaybetti.

Mustafa Can A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.