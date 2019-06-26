Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Başta kanser ve zayıflama ilaçları olmak üzere internet üzerinden satılan sahte ilaçlar insan sağlığını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre her yıl ilaçlara harcanan paranın dörtte biri sahte ilaçlara gidiyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, sahte ve kaçak ilaçların eksik tedaviye, beklenmeyen yan etkilere, zehirlenmelere ve hatta ölümlere neden olduğuna dikkat çekti. Eczacı Nurten Saydan, kaynağı, üreticisi, saklama şartları bilinmeyen, gerekli inceleme ve analizleri yapılmamış bu ürünlerin satılmasının, halk sağlığı için büyük risk taşıdığını belirterek “Ülkemize kaçak olarak giren ilaç çeşitlerinde zayıflama ilaçları, saç ürünleri ve hormonlar başı çekiyor. Sahte ve kaçak ilaçlar en çok internet üzerinden satılabiliyor” diye konuştu.