Silivri'de E-5 yanyolda bulunan bir tarlada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar E-5'i kapladı. Bir süre E-5 yanyol trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
E-5 Silivri mevkiinde yangın!
27.06.2019 - 11:33 | Son Güncelleme: 27.06.2019 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri'de E-5 yanyolda bulunan bir tarlada yangın çıktı. Bir süre E-5 yanyol trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Silivri,yangın,
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