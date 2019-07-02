Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Atakum ilçesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu arkasındaki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde’de polis memuru olarak görev yapan Serkan Önder, oğlu Egemen Önder ve amcası Kenan Önder (57) serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Aşırı dalgadan dolayı akıntıya kapılan 3 kişinin yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ve vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçirenleri denizden çıkarttı. 3 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Eski boksörlerden olduğu öğrenilen Kenan Önder yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.