Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Serinhisar ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Denizli’den Serinhisar istikametine seyir halinde olan Muhsin T. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü otomobilin içinde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, otomobilin içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.