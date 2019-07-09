Olay, Kocaali ilçesi Melen Çayında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Kartal isimli bir kişi çaya düştü. Durumu gören vatandaşlar AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri 5 personel, 2 araç ile 1 bot ile çaya düşen şahsı aramaya başladı. Şeker hastası olduğu ve akli dengesininin yerinde olmadığı iddia edilen şahın cesedi ekiplerce bulundu.
Melen çayına düşen şahıs boğuldu
09.07.2019 - 14:06 | Son Güncelleme: 09.07.2019 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde çaya giren bir kişi boğuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Murat Kartal,Melen Çayı,Kocaeli,boğuldu,
635914 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635914.aspx
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