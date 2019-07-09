Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaali ilçesi Melen Çayında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Kartal isimli bir kişi çaya düştü. Durumu gören vatandaşlar AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri 5 personel, 2 araç ile 1 bot ile çaya düşen şahsı aramaya başladı. Şeker hastası olduğu ve akli dengesininin yerinde olmadığı iddia edilen şahın cesedi ekiplerce bulundu.