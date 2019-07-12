Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayvan pazarını gezerek üretici ile tüccarların Pazar günlerinde hayvan pazarının açık olması talepleri üzerine Başkan Demir, “Türkiye'nin canlı hayvan materyali konusunda önde gelen doğu Anadolu bölgesinin hareketli bir pazarı ve Ardahan’ımızın ekonomisinin belkemiği olan hayvancılık haftada bir defaya mahsus olmak üzere Pazartesi günü kurulan hayvan pazarının gününün iki güne çıkarıldığı, bu haftayla birlikte hayvan pazarı yalnız Pazartesi günü değil, Pazar günü de olacak ”dedi.