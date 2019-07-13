Dün akşam saatlerinde sağanak yağmurla birlikte etkili olan rüzgar ve fırtına Delice Kaymakamlık binasının çatısını yerinden sökerek metrelerce uzağa fırlattı. Fırtınaya dayanamayan 2 katlı kamu binasının çatısının bir bölümünün sökülerek parçalandı. Maddi hasar meydana gelirken can kaybı ve yaralanan olmadı.
Fırtına, kaymakamlık çatısını yerinden söktü
13.07.2019 - 12:32 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 12:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’nin Delice ilçesinde sağanak yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar kaymakamlık binasının çatısını yerinden söktü.
Etiketler : Kırıkkale,
636812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/636812.aspx
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