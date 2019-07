Türkiye Gazetesi

Sabahın ilk saatlerinde hudut kapısı önünde beklemeye başlayan tatilcilerin gösterdiği bu yoğunluk Yunanlılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Midilli ile Ayvalık arasında 36 yıldan bu yana karşılıklı feribot seferleri düzenleyen Jalem Turizm’in sahiplerinden Eşref Jale, yaşanılan durumun son yılların en büyük yoğunluğu olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlar 3 günlük tatil fırsatını Yunan adalarında geçirmeyi tercih ettiler. Bu kez hiç beklemediğimiz bir kalabalık Midilli’ye geçmek için kuyruğa girdi. Şu ana kadar yaklaşık bin 500 tatilci biletlerini almış durumda. Bu yoğunluk firma olarak sadece bizde değil, aynı güzergahta feribotları bulunan diğer firmalarda da aynı oranlarda. Bizim tahminimiz 15 Temmuz’un ardından da bu yoğunluk sürecek. Bu yoğunluğun yaz sezonu süresince devam edeceğini ümit ediyoruz. Zira Yunanistan’ın Ege’deki 2. büyük adası olan Midilli’de Türk tatilciler için oldukça güzel tatil imkanı var. Bu yüzden tatilcilerimiz Midilli adası olmak üzere Yunanistan’ın Ege adalarını tercih ediyorlar.“dedi.



ATO BAŞKANI BÜYÜKÇIVGIN MEMNUN



Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın da, "Midilli Ticaret Odası Başkanı Evangelos Myrsınıas ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretimize geldiklerinde Türklerin Yunan adalarına az sayıda geldiğini iddia etmişti. Fakat bugün bu kalabalığı görünce, onlar da Türklerin Yunan adalarını tercih ettiğine ve Türkiye’den özellikle Midilli adasına çok fazla sayıda turistin gittiğine ikna oldular. Çok memnun oldular. Gerçekten de bugün Ayvalık’tan Midilli adasına giden 3 feribotla bini aşkın insan Midilli’ye geçecekler. Tabii bu durum oradaki turizme ve ekonomiye de katkı sağlamış olacak. Tabii Midilli ile Ayvalık arasındaki bu ekonomik hareket karşılıklı oluyor. Ayvalık’a da her perşembe ve cuma günleri Midilli’den binlerce insan gelip her alışverişlerini buradan yapıyorlar. Bu karşılıklı ekonomik alışveriş ve diyalog sayesinde Ege’nin iki yakasında hem dostluk hem de ticaret gelişiyor.” ifadelerini kullandı.



Midilli Ticaret Odası Başkanı Evangelos Myrsinias da yaptığı açıklamada, “Ayvalık Ticaret Odası başkanı ve yönetimiyle Midilli ile Ayvalık arasında karşılıklı ticari ilişkileri daha da ileriye götürebilme konularını görüştük. Bu kardeşliği ve dostluğu her iki tarafta da karşılıklı olarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Şu anda her iki taraftan da birbirine karşılıklı gidiş gelişler var. Buda ekonomik bir hareketliliği beraberinde getiriyor. Bu durumun daha da artarak büyümesini ve yaz kış devam etmesini arzuluyoruz.“ diye konuştu.