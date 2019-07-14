Balaban, haksız rekabet yaptığı iddiasıyla diğer fırıncılar tarafından mahkemeye verildi. Davayı kaybeden Balaban “Ekmek fiyatlarına zam yapmamak için verdiğimiz mücadeleyi kaybettik. Biz de fiyatlara zam yapmak zorunda kaldık. 1 liraya sattığımız 400 gram ekmeği 1 lira 25 kuruşa, 2 lira olan 800 gram ekmeği ise 2 lira 50 kuruşa satıyoruz. Neden tarifeyi değiştirdiğimizi müşterilerimize anlatıyoruz. Kaliteli ve doyurucu ekmek üretmeye, halkın duasını almaya devam edeceğiz” dedi.