Balaban, haksız rekabet yaptığı iddiasıyla diğer fırıncılar tarafından mahkemeye verildi. Davayı kaybeden Balaban “Ekmek fiyatlarına zam yapmamak için verdiğimiz mücadeleyi kaybettik. Biz de fiyatlara zam yapmak zorunda kaldık. 1 liraya sattığımız 400 gram ekmeği 1 lira 25 kuruşa, 2 lira olan 800 gram ekmeği ise 2 lira 50 kuruşa satıyoruz. Neden tarifeyi değiştirdiğimizi müşterilerimize anlatıyoruz. Kaliteli ve doyurucu ekmek üretmeye, halkın duasını almaya devam edeceğiz” dedi.
Ekmek kavgası! Mahkeme kararıyla zam yaptı
14.07.2019 - 02:54 | Son Güncelleme: 14.07.2019 - 03:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Kazım Balaban, 30 yıldır unu peşin satın alıp, kira ve komisyon ödemediği için 400 gram ekmeği 1 liraya satarak halkın duasını alıyordu.
Etiketler : ekmek,kazım balaban,
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