Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balaban, haksız rekabet yaptığı iddiasıyla diğer fırıncılar tarafından mahkemeye verildi. Davayı kaybeden Balaban “Ekmek fiyatlarına zam yapmamak için verdiğimiz mücadeleyi kaybettik. Biz de fiyatlara zam yapmak zorunda kaldık. 1 liraya sattığımız 400 gram ekmeği 1 lira 25 kuruşa, 2 lira olan 800 gram ekmeği ise 2 lira 50 kuruşa satıyoruz. Neden tarifeyi değiştirdiğimizi müşterilerimize anlatıyoruz. Kaliteli ve doyurucu ekmek üretmeye, halkın duasını almaya devam edeceğiz” dedi.