Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hain darbe girişiminde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde darbeci askerlere karşı verdikleri amansız mücadele sonucu hayatını kaybeden şehitlerin emaneti yetim çocuklar, 3 yıldır büyük bir acı, özlem ve gururla hayatlarına devam ediyor.

O gece, cuntacılara karşı sokağa çıkıp tank paletlerine ve helikopterlerden atılan hain kurşunlara karşı bedenlerini siper eden 11’i kadın 251 vatandaş şehadete uğurlandı.

FETÖ’nün Türkiye’yi kana buladığı gecenin en çok acı çeken ve mağdur olan kesimlerinden biri de hiç şüphesiz, darbeci askerlere karşı direnen anne ya da babasını şehit veren çocuklar... İstanbul’da en büyük can kaybının yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önü ve Atatürk Havalimanı ile birçok noktada 3’ü kadın 99 vatandaş şehit oldu. Hain kalkışmada 155 çocuk yetim kaldı. Çocukların 9’u annesine, 146’sı da babasına en zor vedasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile kentin birçok noktasında 8’i kadın 149 vatandaş şehadete yürüdü. Evlat sahibi 101 şehidin 220 çocuğu anne ya da babasını kaybetti. Çocukların 4’ü annesiz, 216’sı da babasız hayatını sürdürmek zorunda kaldı. Muğla’da 2, Balıkesir’de ise 1 çocuk babasız kaldı. FETÖ, hain darbe girişimiyle 378 çocuğun 13’ünün annesini, 365’inin de babasını hayattan kopardı.