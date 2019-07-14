Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 16.00 sularında Çankaya ilçesinde bulunan Kızılay mevkisindeki Güvenpark’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında “Neden bakıyorsun?” sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonucu iki grup birbirine girdi. Yaşanan arbede sonucu Mertcan isimli şahıs Soner Dengiz’i (16), göğsünün sağ üst kısmından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Soner Dengiz, bulunduğu yere yığılırken Mertcan isimli şüpheli ise paniğe kapılarak kaçtı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken vatandaşlar da yaralı şahsa tampon uyguladı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaparak ambulansla Hacettepe Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karıştığını düşündüğü 6 kişiyi ve kaçan Mertcan isimli şüpheliyi ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken, olaya ilişkin inceleme başlattı.