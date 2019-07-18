Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki tarihî Malabadi Köprüsü mevkiine ailesiyle piknik yapmak için gelen bir kişi ayağı kayarak kucağındaki çocuğuyla Batman Çayı’na düştü. Eşinin ve çocuğunun suya düştüğünü gören kadın da panikle suya girdi. Ailenin sudan çıkma çabasını fark eden Malabadi köyünde yaşayan işitme engelli Hayrettin Atiz çaya atladı. Atiz, çevredekilerin de desteğiyle boğulma tehlikesi geçiren aileyi sudan çıkarmayı başardı. Yaşadıklarını işaret diliyle anlatan dört çocuk babası Atiz “Üzerimdeki kıyafetlerle suya girdim. Önce çocuğu kurtardım, sonra anne ve baba. Aileye yardım ettiğim için çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı. Malabadi köyü muhtarı Kasım Turan da “Batman Çayı’nda sıkı sık boğulma vakaları yaşanıyor. Zaman zaman da su seviyesi yükseliyor. Yetkililerden buna karşı önlem almasını istiyoruz. Acil müdahale için bir istasyon kurulabilir” diye konuştu.